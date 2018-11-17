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С оккупированных территорий в РФ вывозят «Груз 200»
С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в РФ выезжают автомобили «Груз 200», а к пунктам пропуска подъезжают машины скорой помощи. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» по состоянию на 13 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«8 ноября в 8:37 КН зафиксировала автомобиль (микроавтобус Мерседес Вито) с номерными знаками «ЛНР», проезжающий через ПП «Гуково». Автомобиль с надписью «Груз 200» проехал через границу из Украины в Российскую Федерацию.
6 ноября в 19:00 на ПП «Донецк» въехала санитарная машина. Эта машина приехала из Российской Федерации и остановилась за главным зданием. В 19:54 в тот же день санитарная машина покинула ПП и вернулась в Российскую Федерацию.
7 ноября в 14:47 российская полицейская машина въехала на ПП «Донецк» из Российской Федерации. Машина остановилась за главным зданием и в 14:57 покинула ПП в направлении Российской Федерации.
9 ноября в 8:37 КН на ПП «Донецк» зафиксировала санитарную машину с номерными знаками «ЛНР». Машина проехала через границу из Украины в Российскую Федерацию. На машине были надписи «Ambulance» (на английском языке) и «Неотложная медицинская помощь» (на русском языке).
В 16:20 в тот же день на ПП «Донецк» въехала санитарная машина с номерными знаками «ДНР» и бригадой, состоящей из двух человек. Они ехали из Российской Федерации в Украину».
Теги: Россия, Донбасс, груз, оккупация
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