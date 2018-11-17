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Сепаратисты неосторожно "засветили" на Донбассе "Бородача" ВС России
На оккупированном Донбассе благодаря сепаратистам обнаружилось очередное доказательство того, что Россия - агрессор. "ЛНРовцы" в Сети "хвастались" российским оружием, передает "ЛентаUA.net".
Обнаружил обличительное фото офицер ВСУ Анатлий Штефан в одном из сепаратистских пабликов оккупированного Свердловска. Там рассказывалось о неком 44-летнем преступнике Андрее Никифорове, которого "замели" с "джентльменским набором": 3 кг наркотиков, гранатами, боеприпасами, а также огнеметом производства РФ МРО-А "Бородач", которого нет на вооружении ВСУ. "Понимаю, что нам здесь не нужно доказывать военное российское присутствие. Мы как никто это знаем. Но для истории пригодится", - объяснился сепаратист, "засветивший" российское оружие. Показательно, что схваченный Никифоров оказался "ополченцем" и "защитником" несуществующей "Новороссии".
Штефан, комментируя инцидент, напомнил о циничных заявлениях Кремля о "гражданской" войне в Украине. "В Луганской области в военторге или шахте спокойно можно достать огнемет МРО-А производства РФ", - сыронизировал военный.
Теги: Россия, Донбасс, Вооруженные Силы, сепаратисты, ЛНР
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