Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ

17.11.2018 19:00

Беспилотник СММ ОБСЕ подвергся вмешательству в работу во время мониторинга по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщается в отчете миссии, передают novosti.dn.ua.

14 и 15 ноября БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся глушению сигнала, пролетая вблизи подконтрольных правительству населенных пунктов Выскрива Луганской области и Степановка Донецкой области.

Также беспилотник глушили во время мониторинга возле подконтрольных боевикам Заречного, Хорошего, Степового, Долгого, Земляного, Катериновки, Роскошного, Луганска и Переможного.

Напомним, что 27 октября БПЛА ОБСЕ исчез во время наблюдения за колонной в составе 7 грузовиков вблизи неподконтрольного Украине участка границы с Российской Федерацией. В ходе наблюдения за колонной миссия потеряла связь с беспилотником. Этому предшествовали помехи, оцененные как глушение БПЛА.

Украина, США, Германия и Франция возложили ответственность на Россию и незаконные вооруженные формирования за уничтожение БПЛА.

Начиная с 7 августа 2018 года СММ ОБСЕ семь раз фиксировала колонны, в том числе грузовики, на грунтовой дороге вблизи подконтрольного боевикам участка границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска.