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Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ
Беспилотник СММ ОБСЕ подвергся вмешательству в работу во время мониторинга по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.
Об этом сообщается в отчете миссии, передают novosti.dn.ua.
14 и 15 ноября БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся глушению сигнала, пролетая вблизи подконтрольных правительству населенных пунктов Выскрива Луганской области и Степановка Донецкой области.
Также беспилотник глушили во время мониторинга возле подконтрольных боевикам Заречного, Хорошего, Степового, Долгого, Земляного, Катериновки, Роскошного, Луганска и Переможного.
Напомним, что 27 октября БПЛА ОБСЕ исчез во время наблюдения за колонной в составе 7 грузовиков вблизи неподконтрольного Украине участка границы с Российской Федерацией. В ходе наблюдения за колонной миссия потеряла связь с беспилотником. Этому предшествовали помехи, оцененные как глушение БПЛА.
Украина, США, Германия и Франция возложили ответственность на Россию и незаконные вооруженные формирования за уничтожение БПЛА.
Начиная с 7 августа 2018 года СММ ОБСЕ семь раз фиксировала колонны, в том числе грузовики, на грунтовой дороге вблизи подконтрольного боевикам участка границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, ОБСЕ, беспилотник, боевики, пункт пропуска
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