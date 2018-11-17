- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»14:46
- С оккупированных территорий в РФ вывозят «Груз 200»14:00
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»13:44
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Майорское» 13:26
В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют
Во временно оккупированной Макеевке закрывается очередное предприятие. Людей увольняют. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной Макеевки в соцсетях сообщают, что закрывается предприятие ООО «Механик», специализировавшееся на производстве, диагностике и ремонте электрического и механического оборудования. Примечательно, что совсем недавно на предприятие приглашало людей на работу, хотя, не оговаривалось, что задолженность по зарплате уже 6 месяцев.
Вот что пишут макеевчане в соцсетях:
«ООО «Механик»г. Макеевка ДНР предприятие, которое занимается производством, диагностиков и ремонтом электрического и механического оборудования, был закрыт. Тысячи обычных людей, простых работяг, которым нужно жить и кормить семьи в нашей республике, остались без работы, и с задолженностью по зарплате сроком в 6 МЕСЯЦЕВ. Может есть хоть какая-то информация по поводу данного предприятия, восстановиться ли работа, выплатят долги рабочим?????»,
«Так они желюдей недавно ещё набирали»,
«Вообще никакой информации, и я думаю, что уже не восстановиться, на Военкомате завод режут на металлолом, скоро добирутся до оставшихся двух…»,
«Хроника процветания в дыре «Так они же людей недавно ещё набирали»!!!»,
«А что они хотели. Немецкие оккупанты резали заводы на металлолом. Чем русские оккупанты от них могут отличаться?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Макеевка, увольнение, предприятие, ДНР
- На вопросы отвечает юрист. Часть 67
- На вопросы отвечает юрист. Часть 218
- Шахтоуправление стало арендатором на четверть века
- Горный мастер "заблудился" в выработке
- В Макеевке не хватает водителей общественного транспорта
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»14:46
- С оккупированных территорий в РФ вывозят «Груз 200»14:00
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»13:44
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Майорское» 13:26
- Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз19:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»14:46
- Россиянин выбросил возлюбленную с 10-го этажа, но дама залезла обратно14:25
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года13:10
- Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения 12:30
- Помощь другим полезна для здоровья22:16
- Медики подсказали, как защититься от инфекций дома21:34
- Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету19:46
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Что делать с мужем-детоненавистником16:00
- Ложные утверждения, известные с детства15:22
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности