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Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали дату инаугурации Пушилина

17.11.2018 10:36
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В ОРДО назвали дату инаугурации Пушилина

Церемония вступления врио главаря «ДНР» Дениса Пушилина в «должность Главы республики» пройдет 20 ноября.

Об этом сообщил представитель пресс-службы главаря ОРДО, передает donpress.com.

Так, в пресс-службе уточнили:

«Инаугурация пройдет 20 ноября».

Как сообщалось ранее, так называемые «выборы» в ОРДО прошли 11 ноября. По итогам обработки 100% бюллетеней Денис Пушилин победил с 60,85% голосов.



Теги: Донбасс, выборы, инаугурация, ДНР, Пушилин
 
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