- Боевики «ДНР» запугивают жителей Горловки фейками о «терактах» на «Стироле»23:14
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
- В Украине будет создана новая база переселенцев22:02
- Некий сбой: Переселенке дважды приостанавливали пенсию из-за попадания в список «Аркана»20:34
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»19:03
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются18:36
- Окупанти "накрили" захисників України "хмарою" великокаліберних мін16:00
- Власти «ДНР» предупредили жителей о взрывах14:53
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой14:39
- Почему оккупационные «власти ДНР» скрывают информацию о гражданских жертвах в Горловке14:09
Боевики «ДНР» запугивают жителей Горловки фейками о «терактах» на «Стироле»
Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, запугивают население временно оккупированной Горловки фейками о «терактах» на «Стироле». Люди не верят ни слову. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам пабликах главарями «ДНР» распространяется запугивающий фейк о том, что на «Стироле», который много кратно обещали «запустить», но в итоге так и не запустили, готовится «теракт».
Эта новость появилась после того, как работники «Стирола», не получающие зарплату уже 3 месяца, заговорили о забастовке. «Страшилка» со стороны оккупационных «властей» не заставила себя долго ждать. Сегодня начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов заявил: «Киев готовит диверсию под Горловкой, на одном из крупнейших химзаводов в Европе, заявили в ДНР. Украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе «Стирол».
Однако, жители временно оккупированной Горловки не верят ни единому слову из запугивающих «новостей». Люди напоминают пропагандистам, что завод давно стоит пустой, режется на «металл» и даже само по себе заявление о «готовящееся теракте» — абсурд. Вот что головчане пишут в соцсетях:
«Что за бред!!!!!»,
«Уже не знают чем народ пугать!»,
«Что за чес завод пустой!!!»,
«Значит не пустой»,
«Ольга, пустой, пустой… половину уже порезали!!!»,
«Очередной «страшный сон » Безсонова»,
«Что за бред? Представляете ситуацию — Гитлер звонит Сталину — мы готовим диверсию на дамбе в районе…, завтра в 4 утра ВНЕЗАПНО. Так что готовьтесь»,
«Ну вброс галимый ведь»,
«Чтобы отвлечь массы от раздолбайства правительства, всегда в ход пускают ужастики. Чем там диверсировать, на Стироле-то, обрезанном и сданным на металл на половину? Стирол был когда-то. Сейчас это пустая махина, ничем не привлекательна и полностью пустая от того, чтобы там что-то использовать для диверсий. Хватит народ пугать. Ну реально. надоело. Пришли к власти, теперь вместо машинок с вышибанием долгов у населения под ужастики диверсий, вводите в действие свои «обицянки». ДА побыстрее, чтобы не отправиться в след за предыдущим праительством».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, ДНР, боевики
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- В Горловке работников «Стирола» увольняют или отправляют в бесплатный отпуск
- В Горловке «министры ДНР» опять обещают «запустить» «Стирол»
- Жители Горловки не верят в «добрые намерения» России
- "Власти ДНР" намерены в ближайшее время запустить фармзавод "Стирол"
- В Горловке «Стирол» будет заниматься очисткой сточных вод
- Боевики «ДНР» запугивают жителей Горловки фейками о «терактах» на «Стироле»23:14
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
- В Украине будет создана новая база переселенцев22:02
- Некий сбой: Переселенке дважды приостанавливали пенсию из-за попадания в список «Аркана»20:34
- "День тишины" в Луганске20:04
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»19:03
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются18:36
- Окупанти "накрили" захисників України "хмарою" великокаліберних мін16:00
- Нет света, воды, денег! Нечего есть! Боевик «ЛНР» рассказал о безрадостной жизни15:26
- Власти «ДНР» предупредили жителей о взрывах14:53
- Боевики «ДНР» запугивают жителей Горловки фейками о «терактах» на «Стироле»23:14
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
- В Украине будет создана новая база переселенцев22:02
- В ООН безотлагательно призвали решить проблему с пенсиями для переселенцев21:30
- Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды21:04
- Некий сбой: Переселенке дважды приостанавливали пенсию из-за попадания в список «Аркана»20:34
- "День тишины" в Луганске20:04
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»19:03
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются18:36
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений12:30
- Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале12:04
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»