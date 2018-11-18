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Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО
Главаря "ДНР" Александра Захарченко могли ликвидировать по указке Кремля для устрашения жителей и руководства террористических "Л/ДНР".
В частности, главной целью показательной казни боевика было донесение месседжа о том, что никто в анклавах оккупантов не в праве действовать без согласования своих действий с Москвой. Более того, никто не может самовольно тратить выделенные ею деньги, а тем более воровать их, чем и занимался взорванный главарь "ДНР". Такое мнение высказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube, пишет Обозреватель.
"Этот человек и его банда, которая вся была поставлена Кремлем, занималась ни чем иным, как воровством российских денег на украинском оккупированном Донбассе. Может, его взорвали банально за русские бабки? Ну и за длинный язык — вспомните, сколько было безумных заявлений, не всегда согласованных с Москвой, о том, что эти головорезы кремлевские дойдут до Лондона. Этот чувак просто не понял, что грозить другим странам может только Москва. Я думаю, что те, кто действительно организовал это преступление, они думали о том, что надо как-то структурировать оккупированные территории, чтобы они шагали в ногу, слушались приказов из Кремля, как собаки, как медведи в цирке, и не вылазили со своими дебильными, не согласованными с Москвой идеями", — отметил он.
Теги: Донбасс, Москва, ДНР, ЛНР, Захарченко
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