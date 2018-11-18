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Донбассу уготовили печальную участь: оккупанты "ДНР" усиленно реанимируют культ Сталина
На Донбассе начали усиленно возрождать культ Иосифа Сталина. Пропагандисты активно популяризуют советского диктатора.
Внимание на метаморфозы в "ДНР" после "выборов" обратил на своем telegram-канале известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает "Диалог.UA".
Он отметил, что в последнее время на сепаратистских ресурсах все чаще начали появляться хвалебные посты о Сталине, на совести которого десятки миллионов невинно убитых граждан. "СМИ "ДНР" работают над возрождением культа Сталина даже активнее, чем СМИ России", - пришел он к выводу.
Как бы то ни было, по мнению Голобуцкого, сталинские времена оккупанту на Донбасс вернуть не удастся. Регион за 4 с половиной года оккупации "русским миром" полностью уничтожен. "В РФ есть собственные Сибирь и Соловки, чтобы поддерживать курс "Вождя". В "ДНР" что? Будут просить у Путина в аренду насколько бараков для "врагов донбаситского народа?" - поинтересовался политтехнолог.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, СМИ, Сталин, культ личности, ДНР
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