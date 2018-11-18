- На блокпосту боевиков «ДНР» «Каргил» продолжается беспредел. Люди негодуют08:36
- Враг бьет из запрещенного оружия, но получил "ответку": потери понесли и боевики, и ВСУ08:26
- В Горловке на «Стироле» готовится забастовка из-за задержки зарплат07:49
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе22:29
- В Мариуполе отметили День недоношенного ребенка21:03
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ20:20
- Закос под мирных: боевик ДНР слил ценную информацию19:56
- Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки19:03
- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
На блокпосту боевиков «ДНР» «Каргил» продолжается беспредел. Люди негодуют
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжают творить беспредел. На блокпосту «Каргил» боевики не дают людям проехать.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту «Каргил», через который жители временно оккупированных территорий въезжают-выезжают на подконтрольную правительству Украины территорию, уже несколько дней практически не дают возможности людям покинуть оккупированные территории.
Вот что сообщают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Зато на Каргиле задница полная, с 6.00 стоим ещё где-то машин 40 перед нами наверно сегодня не успеем, просто зашибись! Добавили они 2 модуля........»,
«Ага. Новые добавили старые закрыли. Как было по одному окну в каждую сторону так и осталось»,
«Проехали Вы сегодня? Или остались ночующие на Каргиле»,
«Нет не проехали, мы были 18 и пост закрыли. Не знаю сколько осталось на ночёвку, но мы уезжали в 17.40 основная была на начале подъёма и 6 льготы осталось. Как-то так! С… а с 6.00 простояли и уехали я в............»,
«Жадные, ленивые подонки издеваются над людьми, сочувствую, брат. Все к лучшему».
Теги: Донбасс, закрытие, проезд, блокпост, ДНР, боевики, соцсети
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают из машины
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции
- На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"
- На блокпосту боевиков «ДНР» «Каргил» продолжается беспредел. Люди негодуют08:36
- Враг бьет из запрещенного оружия, но получил "ответку": потери понесли и боевики, и ВСУ08:26
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"08:01
- В Горловке на «Стироле» готовится забастовка из-за задержки зарплат07:49
- В "ЛНР" выгнали с работы шахтеров, которые "вздумали бунтовать" – горняки требовали вернуть долги по зарплате07:31
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе22:29
- В Луганске наступает «конец света»: отключены свет, отопление, Интернет. Люди в отчаянии пытаются выжить22:04
- В Мариуполе отметили День недоношенного ребенка21:03
- В ОРЛО часть шахтеров уволили из-за акции протеста20:29
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ20:20
- На блокпосту боевиков «ДНР» «Каргил» продолжается беспредел. Люди негодуют08:36
- Враг бьет из запрещенного оружия, но получил "ответку": потери понесли и боевики, и ВСУ08:26
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"08:01
- В Горловке на «Стироле» готовится забастовка из-за задержки зарплат07:49
- В "ЛНР" выгнали с работы шахтеров, которые "вздумали бунтовать" – горняки требовали вернуть долги по зарплате07:31
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе22:29
- В Луганске наступает «конец света»: отключены свет, отопление, Интернет. Люди в отчаянии пытаются выжить22:04
- У кого из пенсионеров больше всего увеличилась пенсия21:47
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В Мариуполе отметили День недоношенного ребенка21:03
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года13:10
- Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения 12:30
- Помощь другим полезна для здоровья22:16
- Медики подсказали, как защититься от инфекций дома21:34
- Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету19:46
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»