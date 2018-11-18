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ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков
В ночь с 14 на 15 ноября пассажиры около 50 автомобилей были вынуждены провести ночь перед блокпостом группировки «ДНР» недалеко от комбината «Каргилл».
Об этом сообщается в отчетеСпециальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передают novosti.dn.ua.
«15 ноября на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 недалеко от комбината «Каргилл» в н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели видели, что дорога была перекрыта из-за большого количества гражданских транспортных средств и очереди пешеходов», - говорится в отчете.
Мужчина сообщил наблюдатели, что пассажиры из примерно 50 автомобилей провели ночь в своих транспортных средствах после того, как весь предыдущий день они ожидали проезда через блокпост, но не смогли этого сделать до конца дня.
Теги: Донбасс, ночь, ОБСЕ, автомобиль, блокпост, ДНР, боевики
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