Окупанти "накрили" захисників України "хмарою" великокаліберних мін

18.11.2018 16:00

Минулої доби російсько-окупаційні війська дещо збільшили кількість порушень режиму припинення вогню, і вкотре застосовували міномети великих калібрів.

Всього противник відкривав вогонь в бік позицій Українських військових 16 разів, і у більшості випадків, а саме у десяти, це були міномети, передає Depo.ua.

Загалом упродовж минулої доби по всій лінії зіткнення зафіксовано 16 ворожих обстрілів, у тому числі задокументовано 10 фактів ведення противником вогню з мінометів заборонених калібрів.

За підрахунками Штабу операції Об'єднаних сил, загальна кількість випущених російсько-окупаційними військами мін великих калібрів склала понад 70.

На жаль, внаслідок цих злочинних обстрілів з боку противника, вчора загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

За даними нашої розвідки, минулої доби двох бойовиків зі складу російсько-окупаційних військ було знищено та двох поранено.

Луганський напрямок

Саме там вчора ворог зосередив свій мінометний вогонь. Усі 7 фактів відкриття вогню по наших позиціях відбулися із застосуванням цієї забороненої зброї.

Бойові дії почалися вночі, о пів на першу, коли російсько-окупаційні війська завдали мінометного вогню в бік оборонців н.п. Костомарове.

Тоді окупант випустив 4 міни 120-го та близько десятка мінометних снарядів 82-го калібру. Ворожий вогонь супроводжувався пострілами з СПГ та кулеметів.

З метою придушення вогневих позицій противника наші бійці відкрили щільних вогонь у відповідь з гранатометів та стрілецької зброї, при цьому артилерія не застосовувалася.

Вже через годину бойові дії розгорнулися в районі Новотошківського. Там зафіксовано короткочасний ворожий обстріл із застосуванням мінометів калібру 82 мм. Противник випустив в бік наших опорних пунктів 11 боєприпасів згаданого калібру, на що отримав відповідь від наших військовослужбовців, які відкрили вогонь зі штатної зброї.

Обстріл бойовиками Новотошківського завершив нічні перестрілки, і до обіду на Луганському напрямку запанувала тиша.

Вже по обіді російсько-окупаційні війська відновили мінометні обстріли, здійснивши о 14:50 вогневий наліт на околиці с. Піщане. Протягом години окупант випустив по наших укріпленнях 15 мін 82-го калібру, та вів вогонь зі стрілецької зброї. Ці дії противника також не залишилися без відповіді – наші оборонці відкрили щільний вогонь з гранатометів.

Найтривалішим за часом був ворожий обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил, розташованих в районі н.п. Хутір Вільний. Більше двох годин російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів, вели вогонь з гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

Одночасно з цим фіксувалися ворожі вогневі провокації біля селищ Горіхове і Троїцьке. Там також вибухали ворожі міни.

Бойові дії на Луганському напрямку вчора завершилися о 21 годині ворожим мінометним обстрілом поблизу Світлодарська. О 20:00 вечора російсько-окупаційні війська відкрили масований вогонь з усього наявного у них озброєння, включно з мінометами важких калібрів. Вогневі позиції противник облаштував в районі с. Лозове, звідки випустив в бік наших оборонців близько двадцяти мін калібру 120 та 82 мм, вів вогонь з автоматичних та ручних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Аби вгамувати знахабнілого противника, військовослужбовці Збройних Сил України застосували гранатомети та стрілецьку зброю.

Загалом вчора на Луганському напрямку противник порушив режим перемир'я сім разів, в усіх випадках застосовував міномети. Аби змусити ворога припинити обстріли, підрозділи Об'єднаних сил відповідали противнику вогнем, але без застосування забороненої зброї.

Донецький напрямок

Минулої доби тут окупант 9 разів відкривав прицільний вогонь в бік позицій Об'єднаних сил. Водночас фактів застосування російсько-окупаційними військами артилерійських систем на цьому напрямку вчора не фіксувалося.

Поряд з цим, противник намагався тримати наші підрозділи в постійній бойовій готовності, щоразу змінюючи місця відкриття вогню.

Так, вночі було зафіксовано півгодинний обстріл противником н.п. Гнутове. Це був доволі щільний обстріл, ворог відкривав вогонь з гранатометів та кулеметів.

Основні ж бойові дії на Донецькому напрямку розпочалися у другій половині дня, і закінчилися із настанням сутінок. Найбільш гаряче було біля Мар'їнки, Павлопіля, Широкиного, Лебединського, Березового і Красногорівки, де упродовж доби відбулися непоодинокі ворожі обстріли з гранатометів та піхотного озброєння.

У переважній більшості випадків вогневі провокації противника не залишалися без відповіді. Наші захисники відкривали адекватний вогонь зі штатної зброї, щоразу змушуючи ворога знизити, або ж повністю припинити обстріл.