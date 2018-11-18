Враг бьет из запрещенного оружия, но получил "ответку": потери понесли и боевики, и ВСУ

18.11.2018 08:26

Враг 17 ноября 16 раза атаковал позиции украинской армии на Донбассе, при этом 10 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Однако ВСУ достойно ответили на обстрелы боевиков, нанеся противнику очередные потери, сообщает штаб Объединенных сил, передает segodnya.ua.

Сообщается, что боевики атаковал ВСУ из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Свободный, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи Желобка, хутора Свободного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

По опорным пунктам неподалеку Марьинки, Березового, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Военные отмечают, что в результате боев погиб один украинский воин, а вот у врага потери больше – два боевика уничтожены и еще двое получили ранения.

С начала текущих суток противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Гнутово.