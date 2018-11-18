ВСУ отправили "грузом 200" оккупанта домой в РФ: террористы в трауре по стрелку Сидоренко

18.11.2018 11:12

На Донбассе погиб опасный российский наемник Дмитрий Сидоренко. "Грузом 200" он отправится обратно в РФ.

О потерях в рядах гибридной армии РФ на Донбассе рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Погиб 27-летний террорист Дмитрий Сидоренко еще 4 ноября. Однако об инциденте пособники сообщили только сейчас. Подробности его смерти не озвучиваются. Не исключено, что его ликвидировали бойцы ООС - наемник был активным участником войны, в частности, штурмовал Донецкий аэропорт.

Боевик "ДНР" известен украинскому "Миротворцу". По их данным, тот на Донбасс приехал из российского Ставрополя. Он бывший военный ВС РФ - проходил службу в чеченских Грозном и Аргуне в 2007 - 2012 годах. Судя по всему, Сидоренко был уволен со службы за какой-то проступок.