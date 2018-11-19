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Армия России готовит мощный прорыв на Донбассе: переброшены десятки танков, артиллерии, гаубиц и "Град" - ОБСЕ
Гибридная армия Российской Федерации на временно оккупированном Донбассе нарушает все договоренности по отводу тяжелого вооружения и перебрасывает технику для атак по ВСУ.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) зафиксировала на Донбассе значительное количество российской боевой техники, пишет "Обозреватель". "Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают грубо нарушать линии отвода тяжелого вооружения, определенные минскими договоренностями", — подчеркивает пресс-служба штаба Операции на странице в Facebook. Так, по данным отчета СММ ОБСЕ, 16 ноября было обнаружено четыре единицы РСЗО (БМ-21 "Град") вблизи поселка Новоамвросиевское.
Также, по данным воздушного наблюдения СММ, по состоянию на 14 ноября было выявлено 29 танков (неустановленного типа) у Круглика и 18 единиц прицепной артиллерии вблизи Мирного. Кроме того, наблюдатели отметили наличие вооружения, которое они не верифицировали как отведенное из-за условий хранения. Это произошло в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, где были зафиксированы 8 прицепных гаубиц (шесть 2А65 "Мста-Б", 152 мм, и две Д-30 "Лягушка", 122 мм).
"Украинская сторона СЦКК расценивает сосредоточения значительного количества боевой техники террористических формирований РФ за пределами выделенных мест хранения как очередную попытку спровоцировать активное противодействие со стороны подразделений Объединенных сил и как признак явной заинтересованности руководства Российской Федерации в обострении ситуации на линии соприкосновения", - подытожили в сообщении. Недавно российскую технику заметили у берегов Украины в Азовском море. Так, 18 ноября зафиксировали буксировку российского пограничного сторожевого корабля с артиллерийским вооружением в направлении Керчи.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, танк, артиллерия
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