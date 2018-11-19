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Часть ОРДО временно останется без телевидения
19.11.2018 17:03
В неподконтрольных Украине Тельмановском и Новоазовском районах Донецкой области 20 и 21 ноября будет временно отсутствовать телевидение в связи с ремонтными работами. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР».
В «ведомстве» отмечают:
«Государственное предприятие „Радиотелевизионный передающий центр“ сообщает о том, что в связи с плановыми работами, проводимыми в Тельманово, будет прекращено вещание 20 ноября в период с 13.00 до 16.00 и 21 ноября с 11.00 до 16.00».
По информации, телерадиовещание в это время «будет отсутствовать в Тельмановском и Новоазовском районах».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, телевидение, ДНР, ОРДЛО, ОРДО
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