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"ДНР" хочет отбирать квартиры украинцев в оккупированном Донецке: Ходаковский рассказал, у кого заберут жилье
Боевики "ДНР" планируют начать изымать квартиры и недвижимость украинцев в Донецке на оккупированной части Донбасса, передавая жилую площадь воюющим наемникам "ДНР" и их семьям.
Об этом один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский сообщил на своей странице в социальной сети, предлагая начать действовать незамедлительно. Если инициатива Ходаковского будет реализована до конца, любой замеченный в симпатиях к Украине может потерять свою квартиру в Донецке и "ДНР".
"Пустующее нераспроданное и нераспределенное жилье мы должны раздать нуждающимся, и в первую очередь - семьям воюющих ополченцев..." - пишет российский наемник. Все претензии к законности данного шага Ходаковский сходу отметает, настаивая на полной экспроприации без малейших сомнений квартир и недвижимости у тех, кто помогал деньгами украинской армии либо сбежал в Украину от радостей жизни с боевиками и теперь ненавидит "Л/ДНР".
"Я считаю, что любое коммерческое жилье, находящееся в формальной собственности бежавших в Украину застройщиков, плативших налоги Украине и особенно налог на так называемую АТО, должно быть экспроприировано без малейших сомнений", - заявляет Ходаковский. Среди луганчан, как сообщалось ранее, растет настоящее недовольство и паника по поводу предстоящего блэкаута.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, квартира, ДНР, Ходаковский
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