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Где дают кредит без работы
Мы расскажем, где можно получить кредит без работы и что для этого нужно.
Выходом из сложившейся ситуации может стать обращение в банк или другую финансовую структуру. Стоит следовать ряду правил и тогда у вас получится оформить кредит без проверки места работы. Положительными факторами, влияющими на решение банка при выдаче кредита, являются:
- Вовремя выплаченные кредиты;
- Отсутствие долгосрочны кредитов;
- Сотрудничество с каким-либо банком на протяжении долгого времени.
Если до этого вы не брали заёмы, то соответственно, нет никакой информации о вашей кредитной истории. В этом случае, банк вряд ли согласиться на выдачу займа. Прежде чем обращаться в банковскую организацию, вы заранее можете проверить свой кредитный рейтинг в украинском бюро кредитных историй, на официальном сайте https://www.ubki.ua/.
Для банка граждане без официального трудоустройства относятся к категории безработных. И в большинстве случаев для оформления займа необходимо предъявить справку о доходах.
Тем не менее, из-за высокой конкуренции на рынке некоторые кредиторы идут на уступки, и взять кредит без справки о доходах становится возможным.
Таким образом, вы можете взять деньги в банке, если:
- Необходима небольшая сумма денег;
- Ваш кредитный рейтинг высокий;
- Вы не находитесь в черном списке банковских должников;
- Сотрудничаете с одним банком на долгосрочной основе и у вас нет просроченных кредитов.
Кредит под залог
Вы можете взять кредит без стажа работы, если готовы заложить личную вещь - движимое или недвижимое имущество: драгоценности, технику, антиквариат, квартиру, частный дом, участок земли. Оцените возможные риски. Не стоит выбирать такой способ получения денег, если вы сомневаетесь в том, что сможете вернуть заём в срок. Рискуете лишиться дорогой вам вещи.
Где взять кредит без проверки места работы?
Если ни один вышеупомянутый способ взять кредит вам не подошел, не расстраивайтесь. Сегодня в Украине существует множество микрофинансовых организаций, не требующих справку о доходах. К тому же, большинство МФО дают возможность оформить кредит онлайн без работы.
Источник: mycredit.ua
Теги: Донбасс, деньги, работа, кредит
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