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"Когда Россия накажет Плотницкого за обстрелы Луганска, или своим убивать можно?" - Казанский
При наличии массы доказательств вины террориста Игоря Плотницкого в обстрелах Луганска и не только и при том, что сам он, скорее всего, находится в России, следственный комитете РФ возбуждает уголовные дела против украинских военных, обвиняя их в гибели мирных жителей, но Плотницкого не трогает.
Журналист Денис Казанский отмечает, что даже для "МГБ "ЛНР" факт обстрела Луганска боевиками незаконного вооруженного формирования "Заря", которым в 2014 году командовал Плотницкий, очевиден. Информация об этом есть даже на сайте "МГБ", передает "Диалог.UA".
Но уголовные дела упрямо возбуждаются против недосягаемых для российских спецслужб бойцов ВСУ. Почему? Ответ журналиста на этот вопрос – простой: для дальнейшего разжигания антиукраинской истерии, для того, чтоб у российских пропагандистов был материал для сюжетов и статей о "кровавой хунте". "Давно говорю, что властям России на самом деле не жалко жителей Донбасса. Россияне не думают о том, чтобы реально защитить людей, и вот очередное тому подтверждение. Реальных виновников обстрелов и убийств в РФ даже не думают наказывать, хотя могли бы это сделать. Но цель не в этом.
Цель в том, чтобы создать информационный шум, чтобы было побольше инфоповодов про "кровавых карателей". А Плотницкий - свой. Ему ничего не будет. Своим убивать можно", - отмечает Казанский. Впрочем, могут быть и другие причины. Игорь Плотницкий нужен россиянам как единственный из ныне живущих людей, бывший главарями непризнанных "республик" Донбасса, подписывавших минские соглашения в 2015 году.
Но это - при условии, что Плотницкий жив, чего со стопроцентной вероятностью сейчас нельзя не подтвердить, не опровергнуть. Ранее в Сети напомнили о знаковом фото Захарченко и Плотницкого. Напомним, также в РФ проговорились, какая участь постигла сбежавшего из оккупированного Луганска главаря боевиков.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, ДНР, обстрелы, Плотницкий
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