На Донбассе провалилась попытка боевиков РФ пробраться к позициям ВСУ

19.11.2018 07:10

За 17 ноября российские боевики увеличили количество провокаций. Из 16 фактов срыва перемирия, было зафиксировано 10 случаев применения запрещенного калибра. У оккупационных войск новые потери – 2 "200-х" и 2 "300-х", передает "Диалог.UA".

Основная минометная активность была за прошедшие сутки сосредоточена на луганском направлении. Несмотря на жесткие провокации террористов, все попытки российских вояк подойти ближе к позициям украинских бойцов с треском провалились.

Под обстрелы армии РФ попали позиции ВСУ в районе Новотошковского, хутора Вольный, Орехово, Троицкого, Светлодарска. На донецком направлении боевики постоянно подразделения сил ООС держали в повышенной боеготовности, часто меняя места огневых провокаций.

Боевики традиционно атаковали Гнутово, горячо было вблизи позиций ВСУ у Марьинки. Кроме того, террористы накрыли огнем силы ООС в районе Широкино, Павлополя, Лебединского, Березового, Красногоровки. С начала текущих суток 18 ноября боевиками режим прекращения огня был нарушен 8 раз. Террористы применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

В этот раз прицельные провокации террористов были направлены на ВСУ у Желобка, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Павлополя, Водяного, Гнутово. В Штабе ООС констатируют, что оккупанты продолжают использовать запрещенное "Минском" вооружение. С начала текущих суток потерь личного состава среди бойцов ВСУ не допущено. Напомним, террористы пожаловались, что на оккупированном Донбассе жизнь стала тяжелой. Добавим, армия РФ готовит атаку на светлодарском направлении.



Источник: www.dialog.ua