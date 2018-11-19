Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ

19.11.2018 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ

Американские военные эксперты предлагают подойти к введению миротворцев ООН на Донбасс более радикальным путем, оставив жителей "Л/ДНР" в изоляции от Украины. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сообщил о предложении американских экспертов по урегулированию  конфликта на Донбассе, передает "Диалог.UA".

По его словам, именно военные эксперты Соединенных Штатов предлагают Украине действовать в вопросе миротворческой миссии другим, более радикальным путем.  "Американцы предлагают Украине жестко перекрыть "границу", никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду", - отметил Романенко.

Иным словами, в Вашингтоне уверены, что только таким безальтернативным способом власти Украины смогут подтолкнуть жителей оккупированных территорий Донбасса к борьбе против оккупантов РФ.

"И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс", – добавил генерал ВСУ. Напомним, Порошенко показал знаковое фото из Донбасса. Ранее Казанский писал, что российские пропагандисты смакуют проблемы в Смеле, пока оккупированный Донбасс сидит без света и тепла.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: США, Донбасс, граница, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх