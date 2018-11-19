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Оккупационные «власти ДНР» пугают людей «военными сборами»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области встревожены намерениями оккупационных «властей ДНР» устроить очередные «военные сборы». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР»собираются провести на временно оккупированных территориях Донецкой области очередные «военные сборы». Работающих мужчин обязывают явиться на «боры» под угрозой увольнения. Кроме того, «повестки» разносят по домам и, вводя жителей в заблуждение, якобы это только «сверка», заманивают в «военкоматы». Многие мужчины стараются всеми возможными способами избежать участия в «сборах», в том числе, пытаются уехать. Существует мнение, что на «сборы»заманивают оплатой, так как на многих предприятиях существует большая задолженность по зарплатам, а, если зарплата и платится, то минимальна, а сумма за участие в сборах вдвое превышает минимальную зарплату.
Тем не менее, на некоторых предприятиях появилось объявление, что «сборы отменили».
Вот что сообщают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«По Донецку и Макеевке шорох- военкоматы вызывают повестками. У типа жена расписалась, пошел думал на сверку. А хуюшки, сказали на две недели на полигон, на сборы. Жену обозвал дурой, сейчас сидит чешет репу как слинять в Россию. На ДМЗ явка обязательна вплоть до увольнения»,
«У нас работает один кадр, который году в 15 сд…л с Украины сюда чтобы не мобилизовали. Теперь тут встрянет. Очко у того играет. Я с него угораю»,
«Две недели за 7500 при том что работы нет, на это и рассчитывают»,
«Знаю людей которые тупо забили на это и ничего»,
«В ДыНыРы мясо на убой закончилось»,
«Военные сборы в ЛДНР теперь будут проходить с привлечением сержантского состава граждан в запасе. Руководители предприятий, сотрудники отделов кадров вручают повестки непосредственно на рабочем месте, не открыть дверь, не расписаться в получении повестки не пройдет!»,
«Сборы резервистов отложили».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, война, оккупация, ДНР
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