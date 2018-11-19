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По Донецку передвигаются пьяные «патрули боевиков ДНР»
19.11.2018 15:48
Жители временно оккупированного Донецка, живущие в состоянии постоянного стресса из-за присутствия вооруженных боевиков «ДНР», говорят, что по городу ходят пьяные «патрули». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Донецка и других оккупированных населенных пунктов, постоянно сталкиваются с «патрулями» боевиков «ДНР». При этом «патрули» вооруженные и в большинстве своем пьяные.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Возле рынков на ж/д патруль… в касках и с автоматами… Но… судя по фейсу и походке — уже «вж… у» пьяные… Так и живем...»,
«Для успокоения 65% согласных»,
«Пи-пи-пи...»
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, патруль, ДНР, боевики
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