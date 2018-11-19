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Архив - Донецкая область

По Донецку передвигаются пьяные «патрули боевиков ДНР»

19.11.2018 15:48
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По Донецку передвигаются пьяные «патрули боевиков ДНР»

Жители временно оккупированного Донецка, живущие в состоянии постоянного стресса из-за присутствия вооруженных боевиков «ДНР», говорят, что по городу ходят пьяные «патрули». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка и других оккупированных населенных пунктов, постоянно сталкиваются с «патрулями» боевиков «ДНР». При этом «патрули» вооруженные и в большинстве своем пьяные.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Возле рынков на ж/д патруль… в касках и с автоматами… Но… судя по фейсу и походке — уже «вж… у» пьяные… Так и живем...»,

«Для успокоения 65% согласных»,

«Пи-пи-пи...»

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донецк, Донбасс, патруль, ДНР, боевики
 
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