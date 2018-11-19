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Почему Пушилин не намерен церемониться с народом
Официальная часть “выборов” прошла, пора и денежки вернуть. “Предвыборная кампания”, развлекательная программа, алкоголь – всё это не бесплатно. Теперь, в роли главы, можно вернуть и преумножить затраченные средства. Первым делом под финансовый удар попали промышленные предприятия. Так, представителям “спецслужб ДНР” пришло распоряжение вынудить промышленные предприятия заключать так называемые “контракты” на противопожарное обслуживание с “МЧС ДНР” в сумме до 450 тыс. в месяц на каждое предприятие.
130 тыс. в месяц – такой является экономически обоснованная стоимость указанных услуг. Но руководство предприятий никто не спрашивает. Пушилину лучше знать, как на пустом месте “деньги поднять”. Денежное русло руководство боевиков перенаправляет и путём лишения работяг рабочих мест. Только на Снежнянском машиностроительном заводе “Мотор Сич” количество рабочих сократилось вдвое – с 3 000 до 1 500 человек, а это 7.5 миллионов рублей в месяц зарплатами, что теперь пойдут в карман главы “ДНР”.
Чего только стоит прекращение работы сети магазинов “Обжора” и “Авоська”, связанное с перераспределением собственности между новоявленными представителями “власти республики”.
В Макеевке работники “Калиновской-Восточной” шахты более трёх месяцев получают минимальную зарплату, а добыча угля не производится. Из-за отсутствия своевременной откачки воды на шахте растет угроза затопления поселка Калиново, что в Макеевке. К слову, шахтёры оккупированной части Донбасса финансируются на уровне стран Африки – от восьми до десяти тысяч рублей в месяц.
Что уж обсуждать простых работяг, если самая высокооплачиваемая профессия – военные со смешной зарплатой 15 000 рублей. То есть, даже “инструмент” в руках Пушилина по сути близок к нищете. И то, финансирование идёт с Москвы. Иначе работали б за еду. Если Россия перестанет финансировать, эти “армии” за месяц распадутся.
По правде говоря, если бы не Россия, то все боевики б разбежались. Как известно, Пушилин не привык делиться и вряд ли бы содержал свою “армию”. Наворовал бы, сколько может унести и скрылся. А идейных боевиков нет уже давно. Оставшиеся “идейники” разочаровались во власти. Те, кто не желает подчиняться “правительству”, сейчас, как говорится, “на подвал” отправлен. Отправляются к ним и просто неугодные.
Народ временно оккупированных территорий Донбасса для Пушилина как дойная корова, которую он, кстати говоря, порет нехило, при это требуя полное ведро молока.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, народ, ДНР, Пушилин
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