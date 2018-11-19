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Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»
Одержавший «победу» на так называемых «выборах ДНР» врио главаря ОРДО Денис Пушилин перед «инаугурацией», которая запланирована на завтра, рассказал, как намерен выстраивать «экономику республики».
В частности, главарь оккупационной «администрации» назвал конкуренцию одним из важнейших факторов развития «экономики ДНР»:
«Социально ориентированное и экономически развитое государство, сформулируем это так. Разумеется, никуда не денешься от веяний современного мира. Конечно же мы никогда не уйдем от капитализма и рыночных отношений. Соответственно, мы будем только поощрять наличие здоровой конкуренции.
Мы не должны все переводить в государственную собственность, а потом удивляться почему это не работает. Я сторонник государственно-частного партнерства. Безусловно, государство должно контролировать стратегически важные отрасли, но что касается остальной коммерческой составляющей, здесь везде должна главенствовать конкуренция. Именно при таком подходе не будет стоять вопрос о регулировании государством, например, максимально допустимой наценки. Это уйдет само собой и станет абсолютным рудиментом. Конечно, в жизни нашей страны был такой этап, когда это было необходимо — тогда просто «тушили пожар». Сейчас же мы должны создать условия для появления честной и здоровой конкуренции. Ведь никто не пойдет в магазин, где дороже, если рядом есть возможность купить дешевле».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин
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