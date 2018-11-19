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Субвенции на жилье для переселенцев: Сколько купят квартир и в каких городах
19.11.2018 20:38
Сегодня, 19 ноября, были распределены субвенции на временное жилье для переселенцев. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука на своей странице в Facebook.
«Состоялось заседание Комиссии по распределению субвенции на фонд жилья для временного проживания ВПЛ. Приняты положительные решения», – написал он.
Так:
- 11 квартир однокомнатных в Мариуполе;
- 6 квартир трехкомнатных в Мариуполе;
- 15 квартир двухкомнатных в городе Кривой Рог.
Напомним, Кабинет министров Украины выделил около 3 млн грн субвенции на жилье для переселенцев и поддержку территорий, пострадавших от вооруженного конфликта.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, квартира, переселенцы, субвенция
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