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Танки и "Грады" в зоне конфликта: Россия снова перебрасывает военную технику на восток Украины
Миссия ОБСЕ с тревогой информирует о возможности нового витка эскалации военного конфликта на Донбассе: охваченная войной территория снова заполняется военной техникой, а боевики отказываются отводить от линии разграничения орудия, запрещенные минским договоренностями.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем регулярном отчете информирует о найденных в зоне конфликта запрещенных орудиях. Так, в районе поселка Новоамвросиевское (находится под контролем террористов) ими зафиксированы четыре системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщает "Диалог.UA". Такие данные были озвучены на пресс-конференции представителей ОБСЕ в воскресенье, 18 ноября.
Также опубликована соответствующая информация на специальном портале организации. Там не скрывают озабоченности положения дел в зоне конфликта и сообщают о многочисленных нарушениях. По данным воздушного наблюдения СММ, сделанного с помощью беспилотников, было зафиксировано 29 танков (неустановленного типа) возле Круглика и 18 единиц прицепной артиллерии возле Мирного, 76 боевых бронированных машин (неустановленного типа) около Бугаевки, 23 ББМ (неустановленного типа) недалеко от Шимшиновки и 79 ББМ (неустановленного типа) возле Мирного.
Напомним, волонтерская организация, ссылаясь на данные ОБСЕ заявляет о неутешительных перспективах обострения противостояния на Донбассе. Жители многих оккупированных городов также заявляют об увеличении числа военной техники, прибывшей из РФ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, техника, танк, ДНР, ЛНР
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