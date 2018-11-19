Угроза со стороны Приднестровья: в правительстве рассказали о готовящейся атаке на Украину

19.11.2018 11:15

Министр Вадим Черныш сообщил о том, что новая угроза приближается со стороны Молдовы.

Он рассказал, что армия России там все еще находится и, по словам министра, является реальной угрозой не только для Украины, но и для всей Европы. Украинская сторона пристально начала наблюдать за молдавским регионом, который расположился близко к Украине.

Главная причина этого российские войска, передает "Диалог.UA" со ссылкой на издание "Свободная Европа", что взяло интервью у министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша. "Прежде всего там находятся войска Российской Федерации.

Они должны покинуть эту территорию. Это обязательство на себя взяла РФ. Однако она их не выполняет, поскольку для нее выгодно использовать этот регион для влияния и дестабилизации", - сказал в самом начале Черныш. Министр сказал, что Россия в данный момент стягивает все возможные войска к украинской границе. И это является, по словам Черныша, реальной угрозой для всей Украины. Он также считает, что это может коснуться даже Европы.



Источник: www.dialog.ua