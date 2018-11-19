- Армия России готовит мощный прорыв на Донбассе: переброшены десятки танков, артиллерии, гаубиц и "Град" - ОБСЕ11:30
- Угроза со стороны Приднестровья: в правительстве рассказали о готовящейся атаке на Украину 11:15
- Танки и "Грады" в зоне конфликта: Россия снова перебрасывает военную технику на восток Украины 10:30
- Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса10:15
- НВФ стягивают к линии фронта большое число военной техники10:00
- В Донбассе запустят новую базу для переселенцев08:30
- "Когда Россия накажет Плотницкого за обстрелы Луганска, или своим убивать можно?" - Казанский08:13
- На Донбассе провалилась попытка боевиков РФ пробраться к позициям ВСУ 07:10
- Боевики «ДНР» запугивают жителей Горловки фейками о «терактах» на «Стироле»23:14
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
Угроза со стороны Приднестровья: в правительстве рассказали о готовящейся атаке на Украину
Министр Вадим Черныш сообщил о том, что новая угроза приближается со стороны Молдовы.
Он рассказал, что армия России там все еще находится и, по словам министра, является реальной угрозой не только для Украины, но и для всей Европы. Украинская сторона пристально начала наблюдать за молдавским регионом, который расположился близко к Украине.
Главная причина этого российские войска, передает "Диалог.UA" со ссылкой на издание "Свободная Европа", что взяло интервью у министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша. "Прежде всего там находятся войска Российской Федерации.
Они должны покинуть эту территорию. Это обязательство на себя взяла РФ. Однако она их не выполняет, поскольку для нее выгодно использовать этот регион для влияния и дестабилизации", - сказал в самом начале Черныш. Министр сказал, что Россия в данный момент стягивает все возможные войска к украинской границе. И это является, по словам Черныша, реальной угрозой для всей Украины. Он также считает, что это может коснуться даже Европы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, правительство, Приднестровье
- Корнейчук: Почему в Украине хороших политиков не будет никогда
- Из-за войны Украина осталась без Евробаскета
- Волонтер Мирослав Гай: "В ближайшее время будет еще большее обострение"
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной
- "Маски сорваны, верить некому": украинка, написавшая "Никогда мы не будем братьями", читает новый стих (ВИДЕО)
- Армия России готовит мощный прорыв на Донбассе: переброшены десятки танков, артиллерии, гаубиц и "Град" - ОБСЕ11:30
- Угроза со стороны Приднестровья: в правительстве рассказали о готовящейся атаке на Украину 11:15
- Танки и "Грады" в зоне конфликта: Россия снова перебрасывает военную технику на восток Украины 10:30
- Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса10:15
- НВФ стягивают к линии фронта большое число военной техники10:00
- В Донбассе запустят новую базу для переселенцев08:30
- "Когда Россия накажет Плотницкого за обстрелы Луганска, или своим убивать можно?" - Казанский08:13
- На Донбассе провалилась попытка боевиков РФ пробраться к позициям ВСУ 07:10
- Боевики «ДНР» запугивают жителей Горловки фейками о «терактах» на «Стироле»23:14
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
- В Крыму назрел дефицит топлива: оккупанты забили тревогу11:48
- Армия России готовит мощный прорыв на Донбассе: переброшены десятки танков, артиллерии, гаубиц и "Град" - ОБСЕ11:30
- Угроза со стороны Приднестровья: в правительстве рассказали о готовящейся атаке на Украину 11:15
- Александр Зверев сенсационно выиграл Итоговый турнир по теннису11:00
- В Кремле негодуют из-за заявления польского премьера10:45
- Танки и "Грады" в зоне конфликта: Россия снова перебрасывает военную технику на восток Украины 10:30
- Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса10:15
- НВФ стягивают к линии фронта большое число военной техники10:00
- Mercedes-Benz выпустил первый в мире электро-водородный гибрид09:45
- Ученые рассказали, какая опасность может ждать Закарпатье09:30
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений12:30
- Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале12:04
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск