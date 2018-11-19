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В центре оккупированного Донецка боевики перекроют движение автомобилей: ходит только общественный транспорт
Поступили сообщения о том, что террористы из "ДНР" хотят остановить движение всего транспорта завтра.
Основных причин не было названо. Однако это может быть связано с завтрашней инаугурацией лидера сепаратистов Дениса Пушилина. Сегодня стало известно о том, что боевики "ДНР" собираются перекрыть весь транспорт на дорогах в Донецке. Иными словами, обычные люди не смогут ездить на своих машинах по этому городу. Данную информацию предоставил один из подконтрольных боевикам ресурсов, передает издание "Диалог.UA".
Учитывая недавние сообщения о том, что центр Донецка был перекрыт, это вполне может быть связано с инаугурацией лидера сепаратистов Дениса Пушилина. Возможно, что он готовится к чему-то особенному или же опасается за свою жизнь и не хочет, чтобы по Донецку не ездили те, кто может его устранить. К сожалению, эксперты ничего не сообщали по этому поводу.
Никто не знает основных причин, почему были применены такие меры. Многим людям остается догадываться о настоящей причине перекрытия практически всего движения в Донецке. Напомним, полтора месяца поступало сообщение о подготовке боевиками таможни для транспортных средств. У "Л/ДНР", очевидно, есть свои планы на тот транспорт, который въезжает на их территорию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, транспорт, автомобиль, ДНР, боевики
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