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В Донбассе запустят новую базу для переселенцев
С декабря 2018 года в Донбассе начнет работу новая база внутренне перемещенных лиц, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Такой вопрос обсудили на международной конференции на тему: «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?», проведенной организацией «Stabilization Support Services», программой «Радник з питань ВПО» в сотрудничестве с Комитетом по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.
«Региональные представители Пенсионного фонда Украины инициировали решение вопроса выплаты долгов, которые возникли вследствие несовершенства действия системы "Аркан" в части обмена информацией между центральными органами исполнительной власти о перемещении через контрольные пункты пропуска в Донецкой и Луганской областях внутренне перемещенных лиц», — отметил замминистра социальной политики Николай Шамбир.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, база данных, переселенцы
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