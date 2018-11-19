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В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка
Террористы РФ помимо минометов за минувшие сутки применили артиллерию, совершив 16 прицельных атак на позиции ВСУ.
Бойцам ООС пришлось 13 раз открывать ответный огонь, чтобы придушить огневую активность оккупантов, передает "Диалог.UA". Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, за минувшие сутки трое боевиков РФ уничтожены, еще четверо террористов ранены.
Летальных потерь среди защитников Украины за минувшее воскресенье не допущено. На луганском направлении террористы "ЛНР" пять раз атаковали силы ООС.
Атаки боевиков зафиксированы вблизи расположений ВСУ у Желобка, Светлодарска, Новотошковского, Травневого. На донецком направлении боевики 11 раз обстреляли ВСУ, применив против защитников Украины различное вооружение. Атакам армии РФ подверглись наши защитники поблизости Красногоровки, Гнутово, Авдеевки, Павлополя, Верхнеторецкого, Водяного. С начала текущих суток 19 ноября, российские террористы обстреливали прицельно позиции ВСУ у Желобка, хутора Вольный, Новотроицкого.
В результате двое бойцов ВСУ получили ранения и были эвакуированы в больницу.
Ранее стало известно, что российские боевики массово отказываются воевать на Донбассе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
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- В центре оккупированного Донецка боевики перекроют движение автомобилей: ходит только общественный транспорт 17:30
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