В Мариуполе агрессивный пассажир троллейбуса избил патрульного

19.11.2018 16:01

В Мариуполе 21-летний парень ударил патрульного полицейского, По данному факту открыто уголовное производство. Хулигану грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции

В полицию поступил звонок от жителей Мариуполя, которые сообщили, что неизвестный парень повредил двери в троллейбусе и продолжает цепляться к гражданам.

По вызову был направлен экипаж патрульных. Прибыв на место, правоохранители начали составлять административные документы на правонарушителя.

При проведении поверхностного осмотра агрессивный парень начал сопротивляться полицейским и ударил лейтенанта полиции в лицо.

Для дальнейшего составления протокола парня доставили в Центральный отдел полиции. Им оказался 21-летний житель Волновахского района.

Пострадавшего лейтенанта полиции доставили в больницу.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Источник: https://www.0629.com.ua