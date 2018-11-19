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В Мариуполе агрессивный пассажир троллейбуса избил патрульного
В Мариуполе 21-летний парень ударил патрульного полицейского, По данному факту открыто уголовное производство. Хулигану грозит до 5 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции
В полицию поступил звонок от жителей Мариуполя, которые сообщили, что неизвестный парень повредил двери в троллейбусе и продолжает цепляться к гражданам.
По вызову был направлен экипаж патрульных. Прибыв на место, правоохранители начали составлять административные документы на правонарушителя.
При проведении поверхностного осмотра агрессивный парень начал сопротивляться полицейским и ударил лейтенанта полиции в лицо.
Для дальнейшего составления протокола парня доставили в Центральный отдел полиции. Им оказался 21-летний житель Волновахского района.
Пострадавшего лейтенанта полиции доставили в больницу.
"По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, троллейбус, патруль
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