- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь08:35
- Россияне массово скупают дешево жилье в оккупированных городах Донетчины08:25
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»08:19
КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются граждане на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, пишет avdeevka.city.
16 ноября наблюдатели видели 2 укрытия (одно еще строили), палатку для обогрева и 7 санитарно-технических сооружений на КПВВ в н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя). Женщина (60–69 лет) сообщила, что она ожидала перехода целый час. Она высказала обеспокоенность отсутствием накрытия, которое бы защитило пешеходов от неблагоприятных погодных условий, передает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ ОБСЕ (опубликован вечером 19 ноября).
А 17 ноября на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста, что в районе Станицы Луганской, команда СММ видела приблизительно 400 людей, которые ждали автобуса, следовавшего в неподконтрольный правительству Луганск. Наблюдатели также видели, как на место приехала карета скорой помощи. По словам фельдшера из бригады скорой помощи, мужчине (75 лет) потребовалась медицинская помощь из-за проблем с сердцем и его отвезли в больницу в Луганске.
Теги: Донбасс, люди, транспорт, блокпост, КПВВ
- На КПВВ «Майорск» полицейские не пропускают транспорт перевозчиков
- В Горловке боевики «ДНР» проверяют весь городской транспорт
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- "Два года это длиться. Два! И ничего не решается" - журналист об ужасах пересечения линии разграничения в зоне АТО
- Ситуация на КПВВ сегодня, 15 ноября: на всех пунктах пропуска очереди
- Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь08:35
- Россияне массово скупают дешево жилье в оккупированных городах Донетчины08:25
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»08:19
- Андрей Пятов вошел в тройку лучших вратарей Лиги нации10:35
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- В Японии почтальонов заменили дронами10:20
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Гололед и сильный снегопад. ГСЧС сообщила о резком ухудшении погоды08:42
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО