КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо

20.11.2018 09:11

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются граждане на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, пишет avdeevka.city.

16 ноября наблюдатели видели 2 укрытия (одно еще строили), палатку для обогрева и 7 санитарно-технических сооружений на КПВВ в н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя). Женщина (60–69 лет) сообщила, что она ожидала перехода целый час. Она высказала обеспокоенность отсутствием накрытия, которое бы защитило пешеходов от неблагоприятных погодных условий, передает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ ОБСЕ (опубликован вечером 19 ноября).

А 17 ноября на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста, что в районе Станицы Луганской, команда СММ видела приблизительно 400 людей, которые ждали автобуса, следовавшего в неподконтрольный правительству Луганск. Наблюдатели также видели, как на место приехала карета скорой помощи. По словам фельдшера из бригады скорой помощи, мужчине (75 лет) потребовалась медицинская помощь из-за проблем с сердцем и его отвезли в больницу в Луганске.