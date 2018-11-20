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Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
20.11.2018 09:51
В неподконтрольный Украине Донецк сегодня прибыли 60 «делегатов» для участия в «инаугурации Главы ДНР» Дениса Пушилина. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МИД республики», пишет ДонПресс.
В оккупационном «ведомстве» отметили:
«В торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации Главы Донецкой Народной Республики, примут участие официальные делегации из девяти стран».
Там добавили, что ожидается приезд «главы» аннексированного Крыма Сергея Аксенова, депутатов нелигитимной Госдумы РФ Андрея Козенко, Казбека Тайсаева, главаря ОРЛО Леонида Пасечника, главаря Южной Осетии Анатолия Бибилова, а также «премьер-министра» непризнанной Абхазии Валерия Бганбы и других.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Пушилин
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