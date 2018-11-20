- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны16:06
- Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке15:42
- В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города15:21
- «Почта Донбасса» ввела в обращение марку и конверт первого дня по случаю «инаугурации» Пушилина14:02
- "Помажут Дениску на царство и отметят в любимом кафе Захарченко "Сепар"", - в Сети высмеяли "инаугурацию" Пушилина13:45
- Стало известно о боевике «ДНР» с позывным «Заяц», погибшем в ДТП12:49
На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера
Российские военные во время испытаний новейших боеприпасов для беспилотников устроили ЧП – загорелся БПЛА и уничтожили автомобиль начальника разведки, "испытателей" хотят наказать.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает segodnya.ua.
Сообщается, что российское командование намерено усилить оккупационные войска на Донбассе новым вооружением и перебросило на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей новейшие образцы вооружения, которые запрещены международным правом. Речь идет об экспериментальных образцах зажигательных боеприпасов, применяемых с помощью беспилотников. Но во время испытаний у оккупантов что-то пошло не так.
"17 ноября в результате неудачного испытания боевых возможностей указанного оружия загорелся российский беспилотный летательный аппарат и возник пожар, которым было уничтожено дорогостоящее военное имущество и личный автомобиль начальника разведки одного из соединений российских оккупационных войск. Военнослужащих разведывательного подразделения, которые привлекались к проведению испытаний, задержали и взяли под стражу. Высокопоставленный российский офицер обвинил подчиненных в халатности и требует их наказания за уничтожение военного имущества и возмещения стоимости его собственного транспортного средства", – рассказали в разведке.
Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, Россия готовит к переброске на Донбасс новые силы. По его словам, сформированные подразделения перебросят в ростовскую область, а потом на восток Украины. Отмечается, что в эти формирования войдут и бойцы РФ, которые должны прибыть из Сирии.
В то же время эту информацию подтвердила и разведка, однако стало известно, что российские военные отказываются ехать на Донбасс. Командование РФ пытается залатать "дыры" в рядах боевиков за счет своих кадровых бойцов, но те не спешат идти на смерть.
Теги: Россия, Донбасс, пожар, ЧП, беспилотник, вооружение, Тымчук, ГУР
- Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников
- Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения
- ВСУ завезли смертоносное "чудо-оружие" из США, продолжать войну - самоубийство: Тымчук о переполохе в "ДНР"
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании радиолокационных станций, БРДМ и БТРов
- Из Алчевска под Дебальцево боевики перебросили шесть «Градов»
- ВСУ провели блестящую операцию по ликвидации российской техники на Донбассе
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны16:06
- Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке15:42
- В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города15:21
- В ОРЛО насмерть замерзла 63-летняя женщина14:57
- В «ЛНР» в большом количестве появились поддельные российские рубли14:18
- «Почта Донбасса» ввела в обращение марку и конверт первого дня по случаю «инаугурации» Пушилина14:02
- "Украина может остаться без водоснабжения", - Укрводоканалэкология сообщила тревожные новости19:43
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО18:13
- Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ17:45
- Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость17:20
- До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины вот-вот придет зима17:03
- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны16:06
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"