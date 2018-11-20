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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера

20.11.2018 19:14
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На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера

Российские военные во время испытаний новейших боеприпасов для беспилотников устроили ЧП – загорелся БПЛА и уничтожили автомобиль начальника разведки, "испытателей" хотят наказать.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает segodnya.ua.

Сообщается, что российское командование намерено усилить оккупационные войска на Донбассе новым вооружением и перебросило на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей новейшие образцы вооружения, которые запрещены международным правом. Речь идет об экспериментальных образцах зажигательных боеприпасов, применяемых с помощью беспилотников. Но во время испытаний у оккупантов что-то пошло не так.

"17 ноября в результате неудачного испытания боевых возможностей указанного оружия загорелся российский беспилотный летательный аппарат и возник пожар, которым было уничтожено дорогостоящее военное имущество и личный автомобиль начальника разведки одного из соединений российских оккупационных войск. Военнослужащих разведывательного подразделения, которые привлекались к проведению испытаний, задержали и взяли под стражу. Высокопоставленный российский офицер обвинил подчиненных в халатности и требует их наказания за уничтожение военного имущества и возмещения стоимости его собственного транспортного средства", – рассказали в разведке.

Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, Россия готовит к переброске на Донбасс новые силы. По его словам, сформированные подразделения перебросят в ростовскую область, а потом на восток Украины. Отмечается, что в эти формирования войдут и бойцы РФ, которые должны прибыть из Сирии.

В то же время эту информацию подтвердила и разведка, однако стало известно, что российские военные отказываются ехать на Донбасс. Командование РФ пытается залатать "дыры" в рядах боевиков за счет своих кадровых бойцов, но те не спешат идти на смерть.



Теги: Россия, Донбасс, пожар, ЧП, беспилотник, вооружение, Тымчук, ГУР
 
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