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Архив - Донецкая область

Пушилин насмешил весь мир первым заявлением в должности "главы ДНР" – подробности ч

20.11.2018 23:07
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Пушилин насмешил весь мир первым заявлением в должности "главы ДНР" – подробности ч

"Новоизбранный" главарь "ДНР" намеревается "вернуть" Мариуполь, Славянск и Краматорск.

В своем первом заявлении в должности "главы" фейковой республики Пушилин сообщил, что боевики не будут вести наступление на Мариуполь и Славянск. Однако террористы не собираются отказываться от этих городов, и намерены "возвращать" их политическим путем, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Лига Новости Россия". Кроме того, Пушилин видит в составе "ДНР" и Краматорск.

Ставленник Кремля хочет приобрести границы для псевдореспублики, которые были у Донецкой области. Кроме того, главарь террористов обвинил воинов ВСУ в вандализме. По его словам, украинские бойцы отступая, "уничтожают инфраструктуру" в городах.

Пушилин решил подкрепить слова примером, вспомнив про Дебальцево, где никак не восстановят город, после "украинских военных". Фаворит Кремля заявил, что якобы против силового "возвращения" указанных городов, поскольку "не хочет новых жертв". Ранее Пушилин потряс жителей ОРДЛО новым скандальным "законом". Также террорист высказался о вхождении псевдореспублики в состав украинского государства.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Краматорск, Мариуполь, Славянск, ДНР, Пушилин
 
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