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Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери
Прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил принесли санитарные и летальные потери гибридной армии России. Минувшие сутки, 19 ноября, на временно оккупированном Донбассе запомнились десятками нарушений режима "тишины", передает "Диалог.UA".
Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Зафиксировано, что боевики "Л/ДНР" 9 раз применяли вооружение, которое запрещено минскими договоренностями. В частности, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К несчастью, в ходе боевых действий трое военнослужащие Вооруженных сил Украины были ранены. Согласно данным разведки, трое сепаратистов было уничтожено, а еще шесть получили ранения.
Теги: Донбасс, бой, убиты, боевики, ВСУ, обстрелы, раненые
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