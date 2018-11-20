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Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
Вдова убитого «главы» «ДНР» Александра Захарченко Наталья получает из «бюджета» «республики» оклад. Об этом сообщил в Twitter известный украинский блогер Фашик Донецкий, пишет ДонПресс.
По его данным, вдове Захарченко платят 280 тыс.руб. ($4 тыс.).
Блогер отмечает, что ежемесячные оклады участников НВФ составляют— 17−20 тыс. рублей, а ежемесячные пенсии в «республике», эквивалентны 50 долларам.
В комментариях к его посту пользователи соцсетей сообщают, что на данный момент неизвестно, чем именно занимается вдова Захарченко, известно лишь, что она «с гуманитарными миссиями» посещает находящиеся на линии разграничения позиции НВФ, госпитали и детские интернатные учреждения. Кроме того, она активно участвует в разного рода пропагандистских акциях и в телепрограммах в «ДНР» и в России.
Теги: Донбасс, вдова, ДНР, Захарченко
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