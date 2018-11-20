Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного

20.11.2018 21:35

Хмельницкой городской районный суд обязал Российскую Федерацию выплатить 180 тысяч евро компенсации за погибшего на Донбассе украинского военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передают novosti.dn.ua.

«Решением Хмельницкого горрайонного суда от 13 ноября 2018 года взыскано с государства Российская Федерация в пользу вдовы военного и двух несовершеннолетних детей моральный ущерб, вызванные гибелью мужа, отца, в размере по 60 000 евро каждому», - говорится в сообщении.

Судом было установлено, что муж истицы был призван Сватовским районным военным комиссариатом Луганской области по мобилизации в в/ч пп В0624 и направился в его составе в зону боевых действий на восток Украины.

Указано, что общеизвестным является тот факт, что «в феврале 2014 года началась военная агрессия Российской Федерации против Украины, в результате чего была аннексирована территория Автономной Республики Крым и частично оккупированы территории Донецкой и Луганской областей Украины».

Отмечается, что в период с 29.08.2014 года по 05.09.2014 года муж истицы принимал участие в антитеррористической операции.

Согласно Акту служебного расследования, установлено, что после выполнения боевой задачи в районе села Стукалова Балка Славяносербского района Луганской области личный состав взвода, в числе которого был и муж истицы, возвращался в Счастье Новоайдарского района Луганской области на автомобиле ЗИЛ-131.

«Примерно в 14:30 личный состав взвода пп В0624, с мужем истицы, попал под огонь из засады российских боевиков. В засаде были танк, БТР и значительное количество вооруженных солдат. Вследствие того, что огонь был открыт из засады, кроме одного рядового, все бойцы взвода пп В0624 (батальона "Айдар") погибли», - говорится в сообщении.

Решением Хмельницкого горрайонного суда от 3 мая 2017 года по делу был установлен факт гибели военного при исполнении обязанностей военной службы 5 сентября 2014 года на территории Луганской области в Счастье, вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В своем решении суд указал, что нарушив Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум (п.1,2), Хельсинкский заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 августа 1975 года, договоры, заключенные между Украиной и Россией, в том числе о российско-украинской государственной границы, «Российская Федерация вышла за пределы своих суверенных прав, гарантированных ст. 2 Устава ООН, а потому является по убеждению суда государством-агрессором, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии у нее судебного иммунитета».

В пресс-центре Судебной власти отметили, что решение в силу не вступило и может быть обжаловано.