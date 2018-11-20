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Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного

20.11.2018 21:35
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Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного

Хмельницкой городской районный суд обязал Российскую Федерацию выплатить 180 тысяч евро компенсации за погибшего на Донбассе украинского военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передают novosti.dn.ua.

«Решением Хмельницкого горрайонного суда от 13 ноября 2018 года взыскано с государства Российская Федерация в пользу вдовы военного и двух несовершеннолетних детей моральный ущерб, вызванные гибелью мужа, отца, в размере по 60 000 евро каждому», - говорится в сообщении.

Судом было установлено, что муж истицы был призван Сватовским районным военным комиссариатом Луганской области по мобилизации в в/ч пп В0624 и направился в его составе в зону боевых действий на восток Украины.

Указано, что общеизвестным является тот факт, что «в феврале 2014 года началась военная агрессия Российской Федерации против Украины, в результате чего была аннексирована территория Автономной Республики Крым и частично оккупированы территории Донецкой и Луганской областей Украины».

Отмечается, что в период с 29.08.2014 года по 05.09.2014 года муж истицы принимал участие в антитеррористической операции.

Согласно Акту служебного расследования, установлено, что после выполнения боевой задачи в районе села Стукалова Балка Славяносербского района Луганской области личный состав взвода, в числе которого был и муж истицы, возвращался в Счастье Новоайдарского района Луганской области на автомобиле ЗИЛ-131.

«Примерно в 14:30 личный состав взвода пп В0624, с мужем истицы, попал под огонь из засады российских боевиков. В засаде были танк, БТР и значительное количество вооруженных солдат. Вследствие того, что огонь был открыт из засады, кроме одного рядового, все бойцы взвода пп В0624 (батальона "Айдар") погибли», - говорится в сообщении.

Решением Хмельницкого горрайонного суда от 3 мая 2017 года по делу был установлен факт гибели военного при исполнении обязанностей военной службы 5 сентября 2014 года на территории Луганской области в Счастье, вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В своем решении суд указал, что нарушив Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум (п.1,2), Хельсинкский заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 августа 1975 года, договоры, заключенные между Украиной и Россией, в том числе о российско-украинской государственной границы, «Российская Федерация вышла за пределы своих суверенных прав, гарантированных ст. 2 Устава ООН, а потому является по убеждению суда государством-агрессором, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии у нее судебного иммунитета».

В пресс-центре Судебной власти отметили, что решение в силу не вступило и может быть обжаловано.



Теги: Россия, Донбасс, погибший, суд, ООН, компенсация, агрессия, ВСУ
 
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