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Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе
День свадьбы для многих – одним из самых главных в жизни. Счастливые молодожены, радостные гости, поздравления, пожелания, тосты, цветы, подарки, музыка – прекрасный момент, с которого начинается семейная жизнь двух любящих людей. Свадьба «поет и пляшет», и никто в праздничный день об этом не задумывается, однако все прекрасно знают, что свадебное веселье – удовольствие не из дешевых.
Ольга и Антон, которые совсем недавно прошли через свадебную церемонию, поделились с «Донецкими новостями», сколько стоит пожениться в Мариуполе.
Семейная жизнь начинается с ЗАГСа
Расценки у каждого ЗАГСа свои, но в среднем стоимость стандартной торжественной регистрации начинается от 300 грн. В последнее время у молодежи популярна выездная церемония (именно такую решили провести Ольга и Антон), за которую пришлось заплатить порядка 1400 грн.
Обручальные кольца (тоненькие) Ольга и Антон купили за 5 тыс. грн.
Вопрос транспорта – один из самых важных, поскольку как бы близко не находилось место проведения свадебной церемонии, жених и невеста не отправятся туда пешком. Цена автомобиля зависит от его марки и колеблется в пределах от 100 до 300 грн в час. Ольга и Антон объехали самые красивые места Мариуполя на белом кабриолете стоимостью 400 грн (200 грн в час).
Для того, чтобы приглашенные гости могли с комфортом следовать за молодоженами, помимо «главного» авто следует позаботиться и о микроавтобусе. За каждый час работы 8-местного «Фольксвагена», в котором путешествовали гости жениха и невесты, пришлось заплатить 250 грн. Прогулка по городу в течение двух часов обошлось 500 грн.
Еще одна статья расходов – украшение машины. Наклейки на номера – от 7 до 20 грн. Икебану-панно на капот с присосками можно приобрести за 200-400 грн. Цена украшений для ручек и зеркал колеблется в пределах 50 грн за комплект. Таким образом, чтобы украсить четыре ручки и два зеркала, надо приобрести три комплекта на 150 грн.
В итоге, ЗАГС, кольца и транспорт молодоженам обошлись в (1400+5000+400+500+10+10+400+150) 7870 грн.
Красота требует жертв
В день своей свадьба каждая невеста хочет быть самой прекрасной.
Разброс цен на свадебные платья в Мариуполе велик – от 1000 грн до 20 тысяч и более. Все зависит от того, приобретается ли платье в салоне или на рынке, от фасона, материала, бренда. Как пояснила Ольга, они решили купить платье на рынке, сэкономив таким образом пару тысяч гривен. «Мы купили на рынке платье за 3 тысячи, именно такое, о котором я мечтала. В салоне такое стоило бы не меньше 5-6 тысяч», – сказала Ольга.
Ни одной невесте не обойтись без фаты, стоимость которой в столице Приазовья колеблется от 50 (самая маленькая) до 800 грн. Ольга купила в комплекте фату (200 грн) и диадему (150 грн) за 350 грн.
За белые туфли и чулки юная невеста заплатила 350 грн.
Прическа (350 грн), маникюр (200 грн), макияж (250 грн) – последние штрихи, превратившие Ольгу в самый главный день ее жизни в прекрасную очаровательницу, обошлись девушке в 800 грн. Следует отметить, что мастера приезжали на дом.
Наряд для жениха оказался менее затратным. Антон купил костюм за 1200 грн, белую рубашку – за 150, галстук – за 100, туфли – за 400.
Традиционный букет, который Антон преподнес любимой, обошелся ему в 650 грн (13 роз по 50 грн за штуку).
Таким образом, свадебный «прикид» стоил для Ольги и Антона (3000+350+350+800+1200+150+100+400+650) 7000 грн.
Остановись, мгновенье!
Чтобы можно было и спустя годы вспомнить этот счастливый торжественный день, разглядывая фотографии и видео, необходимо воспользоваться услугами фотографа и видеооператора.
Услуги фотографа на мариупольской свадьбе стоят порядка 400 грн в час – полное обслуживание от ЗАГСа до банкетного зала (400*2,5=1000 грн).
Видеосъемка (15-минутный видеоролик) будет стоить от 1500 грн.
Все вместе – 2500 грн.
Громко, вкусно, дорого…
Пригласительные на свадьбу в столице Приазовья можно приобрести по цене от 10 до 20 грн за штуку. Три десятка пригласительных обошлись Ольге и Антону в 300 грн.
«В копеечку» выливается свадебный банкет. Его стоимость в ресторанах Мариуполя стартует от 250 грн с человека (при этом разрешается приносить свое спиртное). Наиболее же крутые заведения предлагают отпраздновать торжество по цене 600-700 грн с человека.
Ольге и Антону свадебное торжество (на 30 человек) обошлось примерно в 10 тыс. грн.
И, конечно же, чтобы свадьба прошла весело и искристо, необходим остроумный тамада и хорошая музыка. Услуги тамады в Мариуполе стоят от 4000 грн за проведение свадебного торжества. Музыкальное сопровождение праздника – 300 грн в час. Живая музыка, сопровождающая 8-часовой банкет у Ольги и Антона, обошлась им в 2400 грн.
Непременный атрибут любой свадьбы – свадебный торт с фигурками жениха и невесты. Ольга и Антон заказали роскошный 7-килограммовый свадебный торт (200 грн за кг), в подарок с которым шел большой каравай.
Вкусный, шумный и веселый свадебный банкет обошелся молодоженам (300+10000+4000+2400+1400) в 14 500 грн.
Всего свадебное торжество вышло Ольге и Антону (7870+7000+2500+14500) в 31 870 грн.
Теги: Донбасс, цена, Мариуполь, свадьба
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