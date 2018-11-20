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Архив - Донецкая область

Трагедия! В Мариуполе в водохранилище обнаружено тело мужчины

20.11.2018 10:47
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Трагедия! В Мариуполе в водохранилище обнаружено тело мужчины

Спасатели Мариуполя в понедельник, 19 ноября, достали из воды тело утонувшего человека.
В областном управлении ГСЧС сообщили, что в 13:30 диспетчер Службы спасения «101» получил информацию о несчастном случае на воде, произошедшем на Новокаменском водохранилище. Выяснилось, что было обнаружено тело утонувшего мужчины 1977 года рождения.
Сотрудники Спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета изъяли тело утонувшего из воды на берег и передали его работникам Национальной полиции для проведения оперативно-следственных действий.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, водохранилище, утонул
 
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