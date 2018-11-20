В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города

20.11.2018 15:21

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты перекрыли движение в центре города. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка сегодня снова столкнулись с «подарками» от оккупационных «властей ДНР» — перекрыто движение на нескольких улицах в центре города. Кроме того, замечено большое количество машин «ДПС».

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк 08.35 д Выезд с Университетской на б.Пушкина перекрыт. Опять шабаш. С Университетской на б.Пушкина по Гурова свернуло семь машин ДПС».

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