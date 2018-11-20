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Архив - Донецкая область

В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города

20.11.2018 15:21
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В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты перекрыли движение в центре города. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Донецка сегодня снова столкнулись с «подарками» от оккупационных «властей ДНР» — перекрыто движение на нескольких улицах в центре города. Кроме того, замечено большое количество машин «ДПС».
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецк 08.35 д Выезд с Университетской на б.Пушкина перекрыт. Опять шабаш. С Университетской на б.Пушкина по Гурова свернуло семь машин ДПС».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, центр, боевики
 
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