Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение

20.11.2018 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение

Накануне "инаугурации" главаря "ДНР" ​Дениса Пушилина в оккупированном Донецке предсказуемо исчез сигнал украинского оператора Vodafone.
Утром 20 ноября на просторах социальных сетей появились сообщения с информацией о пропаже мобильной связи украинского оператора Vodafone в оккупированном Донецке, передает "Диалог.UA", ссылаясь на группу "Донецк Donbass".
Речь идет о том, что ровно по такому же сценарию кураторы и боевики "Л/ДНР" блокировали украинскую мобильную связь во время проведения "выборов" в фейковой "республике".
"МТС, как обычно, поломался, думаю, сегодня перед инаугурацией. Предполагаю, до завтра починят", - гласит одно из опубликованных сообщений. Именно сегодня, 20 ноября, должна пройти постановочная "инаугурация" главаря "ДНР" Дениса Пушилина. "На территории "Донецкой народной республики" отсутствует сигнал Vodafone. Повреждения по направлению связи с "ЛНР". Подробности выясняются", - пишут на "Телеграмм-канале". Также есть предположения, что устранение неких повреждений потребует длительного времени из-за погодных условий.



Теги: Донецк, Донбасс, Vodafone, ДНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх