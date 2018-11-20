В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение

20.11.2018 09:45

Накануне "инаугурации" главаря "ДНР" ​Дениса Пушилина в оккупированном Донецке предсказуемо исчез сигнал украинского оператора Vodafone.

Утром 20 ноября на просторах социальных сетей появились сообщения с информацией о пропаже мобильной связи украинского оператора Vodafone в оккупированном Донецке, передает "Диалог.UA", ссылаясь на группу "Донецк Donbass".

Речь идет о том, что ровно по такому же сценарию кураторы и боевики "Л/ДНР" блокировали украинскую мобильную связь во время проведения "выборов" в фейковой "республике".

"МТС, как обычно, поломался, думаю, сегодня перед инаугурацией. Предполагаю, до завтра починят", - гласит одно из опубликованных сообщений. Именно сегодня, 20 ноября, должна пройти постановочная "инаугурация" главаря "ДНР" Дениса Пушилина. "На территории "Донецкой народной республики" отсутствует сигнал Vodafone. Повреждения по направлению связи с "ЛНР". Подробности выясняются", - пишут на "Телеграмм-канале". Также есть предположения, что устранение неких повреждений потребует длительного времени из-за погодных условий.