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В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение
Накануне "инаугурации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина в оккупированном Донецке предсказуемо исчез сигнал украинского оператора Vodafone.
Утром 20 ноября на просторах социальных сетей появились сообщения с информацией о пропаже мобильной связи украинского оператора Vodafone в оккупированном Донецке, передает "Диалог.UA", ссылаясь на группу "Донецк Donbass".
Речь идет о том, что ровно по такому же сценарию кураторы и боевики "Л/ДНР" блокировали украинскую мобильную связь во время проведения "выборов" в фейковой "республике".
"МТС, как обычно, поломался, думаю, сегодня перед инаугурацией. Предполагаю, до завтра починят", - гласит одно из опубликованных сообщений. Именно сегодня, 20 ноября, должна пройти постановочная "инаугурация" главаря "ДНР" Дениса Пушилина. "На территории "Донецкой народной республики" отсутствует сигнал Vodafone. Повреждения по направлению связи с "ЛНР". Подробности выясняются", - пишут на "Телеграмм-канале". Также есть предположения, что устранение неких повреждений потребует длительного времени из-за погодных условий.
Теги: Донецк, Донбасс, Vodafone, ДНР, Пушилин
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