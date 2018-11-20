Последние новости раздела
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь08:35
- Россияне массово скупают дешево жилье в оккупированных городах Донетчины08:25
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»08:19
В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице
20.11.2018 10:26
В неподконтрольном Украине Донеке в корпусе № 4 Донецкой клинической психиатрической больницы был серьезный пожар. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».
Так, в спасательном «ведомстве» отметили:
«Вчера, 19 ноября, в четвертом корпусе — закрытом отделении для больных с острыми психозами Республиканской клинической психиатрической больницы, расположенной в Куйбышевском районе города Донецка, произошел пожар».
По информации, медицинский персонал провел эвакуацию пациентов в количестве 56 человек из зоны задымления в смежный корпус больницы, до прибытия спасателей. Как стало известно, пожаром уничтожены вещи на площади 2 кв. метра в чердачном помещении здания.
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, психиатрическая лечебница
Читайте также:
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь08:35
- Россияне массово скупают дешево жилье в оккупированных городах Донетчины08:25
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»08:19
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- В Японии почтальонов заменили дронами10:20
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Гололед и сильный снегопад. ГСЧС сообщила о резком ухудшении погоды08:42
- Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь08:35
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО