В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице

20.11.2018 10:26

В неподконтрольном Украине Донеке в корпусе № 4 Донецкой клинической психиатрической больницы был серьезный пожар. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».

Так, в спасательном «ведомстве» отметили:

«Вчера, 19 ноября, в четвертом корпусе — закрытом отделении для больных с острыми психозами Республиканской клинической психиатрической больницы, расположенной в Куйбышевском районе города Донецка, произошел пожар».

По информации, медицинский персонал провел эвакуацию пациентов в количестве 56 человек из зоны задымления в смежный корпус больницы, до прибытия спасателей. Как стало известно, пожаром уничтожены вещи на площади 2 кв. метра в чердачном помещении здания.