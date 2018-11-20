В Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества

20.11.2018 22:01

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества.

Об этом местные жители пишут в социальных сетях, передают dnews.dn.ua.

Так, картофель, который продают на 20 руб (8,5 грн. по местному курсу валют) за килограмм, растрескавшийся и грязный, розовые помидоры (77 руб за кг, 32 грн.) мягкие, красные помидоры (83 руб за кг, 35 грн.) все в желтых точках от обработки химикатами.

«Донецк. б. Шевченко. Маркет "Семерочка". Убитая горем картошка, мороженые розовые помидоры. На красных помидорах еще остались следы от обработки контактным фунгицидом. Цены "я тебе дам"», – пишет в социальной сети дончанин.

Наталья: «Неужели кто-то там овощи покупает? Это же все равно, что выбросить деньги в мусорку»;

Валентина: «Такое ощущение, что специально такие отбросы картошки закупили за копейки и продают теперь за рубли».