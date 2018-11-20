В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»

20.11.2018 16:45

22 ноября в 14:00 в парке культуры и отдыха им. Гурова откроется музей под открытым небом «Обереги Украины».

"Проект "Музей под открытым небом «Обереги Украины»" - уникальная инициатива общественных организаций Востока Украины, которые задались целью популяризировать современное украинское монументальное искусство ради укрепления доверия, сотрудничества и развития культурной идеи", - сообщает пресс-служба горсовета.

Музей под открытым небом «Обереги Украины» реализовывался в Мариуполе и Старом Самборе (Львовская область) - пограничных городах Украины на востоке и западе. В течение октября известные художники из разных регионов Украины работали с мариупольским металлом и создали арт-объекты для облагораживания общественного пространства.

Металлические инсталляции, которые изготовлены в Мариуполе, символизируют обереги, благодаря своим защитным свойствам, делают страну неуязвимой к угрозам, приносят мир и счастье.

Часть экспонатов будет доставлена в Старый Самбор. Экспонаты установят на центральной площади города. Одной из скульптур, которые поедут на Львовщину, будет символ Мариуполя.