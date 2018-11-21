Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности

21.11.2018 11:45

Сепаратист из оккупированного Донецка погиб со своими друзьями из-за алкогольного опьянения.

Блогер Анатолий Штефан рассказал об этом, проанализировав соответствующие комментарии в Интернете. Стало известно о смерти одного из террористов Донбасса Владимира Пигмеева, которого прозывали Зайцем. Известно, что он родом из Макеевки.

Он умер из-за того, что пьяным сел за руль мотоцикла и решил покатать своих товарищей, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на страничку блогера Анатолия Штефана в "Фейсбуке". Штефан отметил, что данная авария произошла еще 26 июня, хотя тематическое сообщение было опубликовано только вчера, так как об этом блогер узнал сравнительно недавно. В сообщении блогера сказано о том, что, кроме самого боевика, погибли неизвестный мужчина с девушкой.

Это случилось из-за того, что Пигмеев не справился с управлением и попал в ДТП. "Всплывший подснежник. Боевик самоликвидировался в ДТП, как только употребил боярышник. Все будет Украина, и мы сможем победить", - подытожил Штефан.

Напомним, Российская Федерация лишает Донбасс хлеба: оккупанты уже уничтожили один хлебозавод в Иловайске. Также стало известно о том, что наемники Донбасса, которые официально состоят на службе армии РФ, собираются приехать обратно в Россию.



Источник: www.dialog.ua