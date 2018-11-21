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Архив - Донецкая область

Боевики атаковали ВСУ крупным калибром: какие районы попали под обстрел

21.11.2018 21:27
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Боевики атаковали ВСУ крупным калибром: какие районы попали под обстрел

В течение текущих суток, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня

В районе Красногоровки захватчики провоцировали украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник дважды применил ручные противотанковые гранатометы. Также, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку Славного и Новозвановка.

Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

От боевых действий на востоке Украины пострадали 18 мирных жителей

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за октябрь 2018 года.

По данным ООН, в прошлом месяце в результате конфликта на Донбассе 5 человек погибли, 13 получили ранения. На инциденты, связанные с минами и взрывчатыми предметами приходится 61% всех жертв.

Так, 17 октября мужчина получил ранения из-за взрыва гранаты возле детского сада в Луганской области.

18 октября на мине подорвались супруги, проживавшие в Золотом-5 в Луганской области. Мужчина погиб сразу, а женщина получила ранения и звала на помощь. Из-за того, что местность, где они подорвались, была плотно заминирована, на помощь ей никто не пришел, и через какое-то время она умерла. Их тела смогли эвакуировать лишь на шестой день после трагедии.

23 октября возле села Железное Донецкой области двое ремонтников, которые возвращались после ремонта водопровода, получили ранения, когда их трактор подорвался на мине.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, война, обстрел, боевики, ВСУ, ООС
 
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