Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили

21.11.2018 11:25

Боевики "ДНР" силами двух групп ДРГ попытались атаковать позиции украинской армии на Светлодарской дуге, однако были разгромлены встречным огнем и были вынуждены отступить.

Российские наемники попытались провести операцию под утро, рассчитывая на усталость украинских бойцов после долгой зимней ночи.

Штурм начался с двух флангов - боевики попытались отбить позицию, расположенную на высоте и представляющую стратегическую важность на указанном участке фронта в секторе Дебальцево.

Однако замеченные группы были встречены шквальным огнем из стрелкового оружия, после чего боевики были вынуждены отступать.

Потери в составе российских наемников на данный момент не идентифицированы. Однако украинские солдаты говорят, что в атаку пошли новые силы, которые недавно зашли на позиции "ДНР". Напомним, военные из РФ массово отказываются от службы на оккупированной части Донбасса.



Источник: www.dialog.ua