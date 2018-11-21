Бойцвы ВСУ рассказали о тяжелом бое под Попасной

21.11.2018 08:00

14-я отдельная механизированная бригада базируется на одной из позиций Луганщины Попаснянского направления. Позиции украинских военных всего в нескольких метрах от подразделений НВФ. Об этом говорится в истории фонда «Повернись живим».

Подразделения НВФ разместили позиции в дачном поселке, где нет людей. Но за ними находится населенный пункт, туда украинские военные огонь не ведут.

«Снайперы работают постоянно, и у нас, к счастью, минимальные потери. Мы под их постоянным наблюдением, как и они под нашим», — рассказывает военнослужащий Михаил.

Каждый месяц у подразделений НВФ происходит ротация. Военные понимают, что противник отправит в разведку свою ДРГ.

«Сейчас напротив нас стоят, как мы их называем, „копатели“. Я бы не сказал, что это профессионалы. Они начинают копать позиции, мы стараемся не допустить этого. Потому что для нас это невыгодно с тактической точки зрения, мы не хотим, чтобы они приближались и укреплялись», — говорит Михаил.

По словам военных этот участок фронта — настоящий полигон, где вокруг поля, нет жилых домов. Представители миссии ОБСЕ сюда не доезжают. Противник обстреливает их позиции ежедневно. В середине августа была очередная четко спланированная попытка прорыва на этом участке, по позициям украинских военных велся огонь днем. Бой продолжался более 4 часов.

«Операция противника была тщательно подготовлена. Все началось с массированного артиллерийского обстрела, огонь велся не только из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, но и с 120-милиметровой минометов и 152-милиметровой „гаубица“, также били из танков. При этом участники НВФ вели огонь по шести направлениям. На позиции нашего батальона тогда упало 168 снарядов различного калибра», — вспоминает Михаил.

После артобстрела к позициям бойцов ВСУ выдвинулись ДРГ противника. Подошли на расстояние 450 метров, и им дали достойный отпор.

«Рота делала все, что могла своими огневыми средствами. Остановили их на некоторое время — ДРГ легла. 40 минут они не поднимались, но потом снова пошли в том же направлении. После этого начался артобстрел противника, чтобы обеспечить отход своих диверсантов. Таким образом противник хотел изучить передний край, нащупывали, где можно пройти, прорвав оборону, но им этого не удалось. Было понятно, что работали „спецы“», — говорит военный.

После того попыток прорыва больше не было. Но артиллерия врага здесь работает всегда. Передвижения противника украинские бойцы определяют точно — те меняются на позициях ежемесячно.

«Видим перемещения их техники и личного состава. Не могу сказать, что в них какое-то особое вооружение: БМП-1, МТ-ЛБ, ДШК, СПГ, АГС», — говорят военные.

Источник: https://donpress.com