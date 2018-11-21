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«Депутат ДНР»: «Мы непризнанные. Можем воровать технологии у кого хотим»
Возможность воровать чужие технологии, не боясь наказания — это большое преимущество «ДНР». Об этом заявил «депутат народного совета республики» Федор Березин.
Комментируя использование новых технологий на неподконтрольной Украине территории Донетчины, Березин заявил, что из-за непризнанности «ДНР» имеет право нарушать авторские права и воровать чужие наработки. Он уточнил:
«Я скажу вам сейчас крайне крамольную вещь. Мы же непризнанные республики. А значит, можем воровать технологии у кого хотим! Нам же никто не может ничего запретить. Судиться с нами? Ну признайте нас сначала, тогда будем судиться, платить долги».
Он добавил, что «власти «ДНР» могут «все что угодно делать». Березин подчеркнул:
«Мы же незаконные, вы так считаете! Нам надо извлекать выгоду из того, что есть».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, депутат, технология, ДНР, ОРДО
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